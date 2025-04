Fotbal virtual la Circul Metropolitan Bucureşti. Echipele se luptă pentru un loc în eChampionship League

09:10

Un cod galben de furtună a fost emis de Administraţia Naţională de Meteorologie. Acesta este în vigoare de sâmbătă, 26 aprilie, de la ora 10:00 şi va rămâne valabil până duminică, 27 aprilie, ora 10:00. Potrivit anunţului ANM, vorbim de instabilitate atmosferică temporar accentuată. În Oltenia, Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Transilvaniei și […] The post METEO | Bucureşti şi Ilfov, sub cod galben de furtună, de sâmbătă, de la ora 10:00 appeared first on Buletin de București.