Alegeri prezidențiale 2025 | Diaspora votează. Peste 160.000 de alegători au trecut pe la urne

16:20

Ministerul Apărării Naționale a informat marți că, în jurul orei 14:00, în incinta Laboratorului artileristic al Armatei, din localitatea Pantelimon, județul Ilfov, a avut loc o explozie, urmată de un incendiu, în urma căreia și-a pierdut viața un angajat civil al unității. Potrivit unui comunicat al MApN, transmis AGERPRES, deflagrația s-a produs în timp ce […] The post Explozie într-un laborator al Armatei, din Ilfov. O persoană a murit appeared first on Buletin de București.