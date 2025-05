Marea Britanie: Opt barbati arestati in doua operatiuni antiteroriste separate. Sapte dintre ei sunt iranieni

10:20

Tokyo a emis un „protest viguros” la adresa Beijingului, sustinand ca a asistat sambata la o „intruziune” in spatiul sau aerian si in apele sale teritoriale deasupra insulelor disputate, conform AFP, preluata de news.ro. Aceste insule nelocuite, cunoscute sub numele de Diaoyu in China si Senkaku in Japonia, sunt administrate de Tokyo, dar revendicate de...