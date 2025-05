SUA trimit Ucrainei un sistem Patriot, din Israel. O baterie costa in jur de un miliard de dolari

Sistemul antiaerian Patriot, aflat in Israel, urmeaza sa fie transferat Ucrainei, dupa ce va fi updatat, potrivit New York Times (NYT), preluata de Kyiv Independent. Decizia a fost luata in conditiile in care Rusia si-a intensificat, in ultima perioada, atacurile aeriene asupra Ucrainei, care au provocat victime in Krivoi Rog, Sumi, Odesa si Kiev, au...

