Care e problema cu Kasmirul, regiunea care poate declansa un razboi intre 2 puteri nucleare – Analiza

Sistemul antiaerian Patriot, aflat in Israel, urmeaza sa fie transferat Ucrainei, dupa ce va fi updatat, potrivit New York Times (NYT), preluata de Kyiv Independent. Decizia a fost luata in conditiile in care Rusia si-a intensificat, in ultima perioada, atacurile aeriene asupra Ucrainei, care au provocat victime in Krivoi Rog, Sumi, Odesa si Kiev, au...