EU SĂNĂTOS / DERMATOLOGIA ÎNTRE SĂNĂTATE ȘI FRUMUSEȚE

Doi bărbați prinși în flagrant în timp ce încărcau într-o dubă material utilizat la amenajarea trotuarelor. Polițiștii locali din cadrul Serviciului 6 au depistat pe bulevardul Poitiers – in zona lucrărilor la infrastructura rutieră și pietonală – doi bărbați care au încărcat într-un autovehicul material utilizat la amenajarea trotuarelor. Citiți și Creștere semnificativă a pasagerilor [...]