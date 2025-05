Visa a lansat Visa Intelligent Commerce, serviciul ce permite inteligenţei artificiale să facă cumpărături în locul şi în numele oamenilor

12:10

Motorola stă foarte bine în România, în ultimele situaţii disponibile luptându-se la baionetă cu Xiaomi pentru ultimul loc pe podium. Într-o piaţă extrem de dificilă, cifrele arată excelent, iar creşterea este cât se poate de solidă an pe an. Motorola a reuşit în 2024 să livreze undeva la 440.000 de smartphone-uri, în creştere cu 10% […]