Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) îi roagă să fie atenţi pe şoferii care aleg poliţele RCA ieftine emise de un asigurator FOS (este vizată firma bulgară DallBogg)

14:10

Bine aţi revenit la un nou articol din categoria „am văzut”, secţiune în care îmi exprim o părere personală despre un film, documentar sau serial, opinie pe baza căreia vă aştept să discutăm în zona de comentarii. Trebuie să recunosc că nu am fost atras doar de faptul că este un film de acţiune, ci […] The post Am văzut Havoc, filmul numărul 1 pe Netflix pe 27 aprilie 2025, iar acesta vine cu multă acţiune, sânge şi oboseală oculară appeared first on Gadget.ro - Hi-Tech Lifestyle.