În cursul zilei de astăzi (7 mai 2025), un post de televiziune din România şi-a suspendat emisia timp de trei ore ca urmare a unei sancţiuni drastice impusă de CNA

22:10

În urmă cu doar câteva zile producătorul chinez a anunţat oficial smartphone-ul OnePlus 13T, un model compact, puternic, cu super autonomie. Aşa cum am menţionat şi în articolul de prezentare, OnePlus 13T este disponibil strict pentru piaţa chineză, însă iată că avem deja veşti pentru versiunea globală. Telefonul va fi prezentat foarte curând drept OnePlus […] The post OnePlus 13T se pregăteşte de lansarea globală sub numele de OnePlus 13s appeared first on Gadget.ro - Hi-Tech Lifestyle.