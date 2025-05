Mikel Arteta, reacţie surprinzătoare după eliminarea lui Arsenal din Ligă: „Cea mai bună echipă e OUT”

10:50

Oliver Oakes, directorul celor de la Alpine, şi-a dat demisia din fruntea echipei francez, la mai puţin de un an de la preluarea acestei funcţii. Demisia a fost acceptată, iar anunţul oficial a venit după Marele Premiu de la Miami. Toate funcţiile lui Oliver Oakes vor fi preluate de Flavo Briatore, consilierul executiv al celor