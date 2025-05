Autorităţile din Mexic au început să se mobilizeze, înainte de Campionatul Mondial. Număr uriaş de fani aşteptaţi

16:50

Victor Piţurcă a dezvăluit că are aceeaşi greutate ca atunci când a câştigat Cupa Campionilor Europeni cu Steaua. Victor Piţurcă împlineşte mâine 69 de ani. Piţurcă a vorbit, în exclusivitate pentru AntenaSport, şi despre momentul în care a reuşit o „dublă”, în semifinale, contra lui Anderlecht. Victor Piţurcă are aceeaşi greutate ca atunci când a […] The post Victor Piţurcă a dezvăluit că are aceeaşi greutate ca atunci când a câştigat Cupa Campionilor: „Sunt la fel” appeared first on Antena Sport.