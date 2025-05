Direct în grupa principală Champions League! Ce echipă din Europa profită de finala Inter – PSG

23:50

Bukayo Saka a fost în doar câteva minute, în repriza secundă, „înger şi demon” pentru Arsenal în semifinala cu PSG. Saka a înscris în minutul 76, după ce o minge a ajuns cu noroc la el. Vedeta „tunarilor” a trecut de Donnarumma şi a înscris în poarta goală. Saka a înscris în PSG – Arsenal, […] The post Saka, „înger şi demon” pentru Arsenal în semifinala cu PSG! A înscris, dar ulterior a ratat cu poarta goală! appeared first on Antena Sport.