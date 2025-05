Jurnal Antena Sport | Moroşanu şi Stelea au făcut topul nebunilor din sportul românesc

10:00

Gigi Becali a anunţat public că îl vrea pe Dennis Politic, extrema „câinilor” şi căpitanul lui Dinamo. Becali are o listă de transferuri greu de realizat pentru Champions League. În afară de Politic, îi mai vrea pe Alex Mitriţă şi Louis Munteanu. Gigi Becali i-a propus lui Nicolescu să îl dea pe Musi în schimbul […] The post Gigi Becali a făcut o ofertă pentru Dennis Politic! Răspunsul pe care i l-a dat Andrei Nicolescu appeared first on Antena Sport.