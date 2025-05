Marius Şumudică nu mai acceptă paşi greşiţi. Anunţ despre şansele Rapidului de a prinde Europa

13:30

George Ţucudean, milionarul român de 34 de ani, a renunţat la fotbal în 2020, după ce a suferit anumite probleme la inimă. De atunci, fostul campion din Liga 1 s-a implicat în afacerile conduse de familia sa. Bunicul lui a construit un adevărat imperiu financiar, de care se ocupă acum şi fostul jucător al lui […] The post Ce avere are, de fapt, milionarul român de 34 de ani care construieşte un castel în România appeared first on Antena Sport.