Recesiune mondială? Riscurile au crescut semnificativ

18:10

Comparativ cu 2010, emisiile de metan la nivel mondial provenite din gaz și petrol au crescut în 2024, în timp ce doar emisiile din utilizarea cărbunelui au scăzut ușor, se arată într-un raport al Agenției Internaționale pentru Energie (IEA). Estimările agenției pentru 2025 arată o diferență uriașă de emisii între Europa și celelalte colțuri ale