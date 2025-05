Horoscop 8 mai 2025 – Ceea ce așteptați, ajunge în cele din urmă

17:00

Președintele Donald Trump și-a demonstrat din nou cunoștințele mai puțin impresionante despre istorie printr-o declarație publicată pe site-ul său Truth Social cu ocazia celei de-a 80-a aniversări a Zilei Victoriei în Europa – sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial – în care a susținut că SUA „au făcut mult mai mult decât orice altă țară […] The post Trump are nevoie de o lecție de istorie first appeared on Ziarul National.