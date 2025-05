Dezbatere Nicușor Dan – George Simion: când tăcerea administrativă se ceartă cu țipătul populist

16:30

Vești cât se poate de bune pentru turiștii care plănuiesc să ajungă, pe măsură ce se încălzește vremea și se apropie tot mai mult vara, pe Transfăgărășan (cunoscut și ca DN 7C). Unul dintre cele mai spectaculoase drumuri montane din țară. Transfăgărășanul va fi deschis circulației în următoarele două săptămâni, a anunțat, marți, Direcţia Regională […] The post Când se deschide circulația pe Transfăgărășan. Cum arată acum cel mai spectaculos drum din România – VIDEO first appeared on Ziarul National.