Caricatura Zilei

19:10

Deși tot vorbește despre independența energetică și despre marile investiții în regenerabile, Republica Moldova a ajuns total dependentă de sistemul energetic fragil al României, ajungând să importe peste 80% din necesar. Culmea este că importurile masive din România se fac la ore de vârf, când țara noastră este în deficit de energie și este nevoită […] The post Dependență totală. Peste 80% din energia de peste Prut provine din România first appeared on Ziarul National.