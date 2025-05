Ce fel de PAPĂ va fi Leon al XIV-lea? Trei indicii importante pe care le-a oferit noul Suveran Pontif în prima sa apariţie publică – FOTO/VIDEO

20:10

India și Pakistan au fost în conflict de la împărțirea lor violentă și sângeroasă după independența față de Marea Britanie în 1947. Principalul punct central al rivalității este Kashmirul, pe care atât India, cât și Pakistanul îl revendică în întregime, în timp ce guvernează părți separate. Țările au fost divizate pe criterii religioase, Pakistanul devenind […]