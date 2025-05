Ionel Ganea, implicat într-un grav accident rutier. Fiul fostului internaţional, transportat cu elicopterul la spital

23:50

În timp ce Fabio Fognini juca ultimul său meci la Foro Italico, joi, organizatorii turneului de la Roma au anunţat numirea noului papă, Leon al XIV-lea, pe ecranele imense de la terenul Central, în aplauzele publicului, relatează L’Equipe. „Jannik I”, s-a auzit în sala de presă de la Roma când fumul alb a apărut pe […] The post Modul prin care a fost anunțat numele noului Papă, la turneul de tenis de la Roma appeared first on Antena Sport.