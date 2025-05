Măsurile speciale anunţate de Jandarmerie, înaintea derby-ului Dinamo – Rapid. Peste 50 de suporteri au interdicţie pe stadion

12:40

Elias Charalambous a susținut conferința de presă premergătoare partidei dintre U Cluj și FCSB, din etapa cu numărul 8 a play-off-ului. În cadrul acesteia, antrenorul roș-albaștrilor a spus numele unui jucător care nu poate lipsi din lotul echipei sale, în sezonul viitor. Este vorba despre Vlad Chiricheș, jucătorul pe care Elias Charalambous l-a numit „fantastic”. […] The post „Este fantastic!” Elias Charalambous a spus numele jucătorului de care are nevoie la FCSB: „Sper că va semna” appeared first on Antena Sport.