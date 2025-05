Elias Charalambous l-a elogiat pe Marius Ştefănescu după „dubla” cu U Cluj: „Poate n-am fost corecţi cu el”

10:30

Barcelona şi Real Madrid se întâlnesc în etapa a 35-a din La Liga. Partida de pe Estadi Olímpic Lluís Companys se va disputa duminică, de la ora 17:15 şi va fi în format LIVE SCORE pe as.ro. Înainte de ultimul mare meci al sezonului din Spania, Barcelona este pe primul loc în La Liga, cu […] The post Barcelona – Real Madrid LIVE TEXT (17:15). El Clasico, decisiv pentru titlul din La Liga. Cum arată echipele appeared first on Antena Sport.