„Ne-am complicat singuri sezonul” Reacţia lui Răzvan Lucescu după PAOK – AEK 1-0: „Asta e important”

13:40

Milionarul român s-a prăbuşit emoţional. Trece prin clipe grele din cauza pierderilor uriaşe pe care le-a încasat în afaceri. Chiar acesta s-a decis să vorbească despre ce i s-a întâmplat. Evoluţiile din ultimii ani l-au afectat direct. Milionarul român a suferit pierderi incredibil de mari în afaceri. Asta din cauza situaţiei în care a ajuns […] The post Milionarul român are parte de pierderi uriaşe! Mărturia incredibilă a acestuia: „Mă simt un cerşetor” appeared first on Antena Sport.