Adrian Mititelu îl propune pe Juan Bauza la Rapid: „Poate lua titlul” + Argentinianul, dorit şi în Anglia

08:10

Andrei Raţiu a avut parte de un sezon spectaculos la Rayo Vallecano şi presa din Spania a vorbit despre un posibil super-transfer al fundaşului român, pe lista urmăritoarelor fiind chiar şi Barcelona. Guti, fostul mare mijlocaş al lui Real Madrid, a dat însă un verdict care nu îi va pica bine fundaşului lateral cotat la […] The post Guti, mesaj clar despre Andrei Raţiu: „Adevărul e că nu are valoare de Barcelona sau Real Madrid” appeared first on Antena Sport.