„Va fi sold-out” Gheorghe Mustaţă, detalii despre meciul cu Craiova, în care FCSB va sărbători titlul!

FCSB a luat campionatul şi Gigi Becali vrea să îşi îndeplinească dorinţa de a ajunge din nou în grupa Ligii Campionilor. Pentru asta, finanţatorul roş-albaştrilor are nevoie de transferuri importante. Primul pe lista lui Gigi Becali, în această vară, este Vladislav Blănuţă, atacantul de 23 de ani cotat la 1.3 milioane de euro, împrumutat în […] The post Atacantul de Liga Campionilor pe care Gigi Becali îl vrea la FCSB! Suma oferită appeared first on Antena Sport.