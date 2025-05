Laurent Bezeau, noul antrenor al CS Rapid Bucureşti

16:40

FCSB are parte de un final de săptămână incredibil. După ce echipa de seniori a devenit matematic campioană, în urma remizei dintre Universitatea Craiova şi CFR Cluj, scor 2-2, campioana României are un nou motiv de bucurie. FCSB şi-a trecut în cont şi titlul în Liga de Tineret, la U19, ceea ce înseamnă că roş-albaştrii […]