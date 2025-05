Târgul transport logistic 2025 de la München: 28 de companii din România participă

18:20

Arctic, unul dintre cele mai iubite branduri românești, a fost recunoscut ca lider în categoria aparatelor electrocasnice pentru locuință, din punct de vedere al raportului calitate-preț, potrivit celui mai nou studiu independent realizat de ICERTIAS, primind certificarea BestBuy Award – GENERAL 1 – România 2024/2025”. Astfel, brandul care democratizează tehnologia cu respect față de resurse, […] The post Arctic a primit certificarea Best Buy Award 2024/2025 appeared first on ZIUA CARGO.