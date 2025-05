easySales a integrat Trendyol în serviciile sale de automatizare

09:30

La finalul lunii aprilie 2025, DSV a anunțat că a finalizat achiziția DB Schenker, divizia de logistică a Deutsche Bahn, într-o tranzacție de aproximativ 14,3 miliarde de euro. Acest pas marchează crearea celui mai mare expeditor de mărfuri din lume, după venituri. Gigantul danez operează în 90 de țări din întreaga lume și are aproximativ […] The post DSV a completat achiziția DB Schenker appeared first on ZIUA CARGO.