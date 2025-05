09:10

Spectacolul Lord of the Dance anunță turneul aniversar de 30 de ani și revine la București, anul viitor. Evenimentul are loc la Sala Palatului, pe 3 aprilie 2026. Turneul aniversar promite o experiență de neuitat, cu coregrafii noi, costume impresionante și efecte speciale de ultimă generație. Lord of the Dance, trupa fenomen Lord of the […] The post Lord of the Dance, spectacol aniversar anul viitor, la Sala Palatului appeared first on Buletin de București.