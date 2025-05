METEO | Rece și ploi la sfârșit de săptămână. Cum va fi vremea în ziua alegerilor

06:10

Primăriile de sector au început înverzirea spațiilor pe care le administrează. Autoritățile locale sădesc copaci și alte plante în mai multe zone, iar administrațiile de bloc pot planta în curți răsaduri, oferite gratuit. Primăria Sectorului 2 a plantat copaci și flori, în curtea Școlii Gimnaziale nr. 41, împreună cu mai mulți voluntari și sub îndrumarea […]