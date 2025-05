Grupul ITH (Vola, Fru, GoVola) integrează în platformele proprii zborurile LOT Polish Airlines

08:40

BYD a făcut echipă cu U.S. Hybrid Corporation pentru a lansa un nou autobuz electric cu baterii și pile de combustibil cu hidrogen. Această colaborare își propune să furnizeze un autobuz de ultimă generație, adaptat pentru Inițiativa pentru Energie Curată (HCEI) din Hawaii – un program îndrăzneț pentru a reduce dependența de petrolul importat, reducând […] The post Autobuze cu pile electrice pentru Hawaii appeared first on ZIUA CARGO.