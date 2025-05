Familia – mediu fără violență!”

08:50

Ediția a V-a ANIMAL FEST, organizată de USV Iași. Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași (USV Iași) anunță organizarea celei de a cincea ediții a evenimentului dedicat întregii comunități iubitoare de animale, sub sloganul „Iubitorii de animale în comunitatea Științelor Vieții”, în perioada 17 – 18 mai 2025, pe ARENA USV [...] The post Ediția a V-a ANIMAL FEST, organizată de USV Iași first appeared on IasiTV Life.