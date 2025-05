COTAR: „Mergem la vot! Este dreptul nostru de a alege liber!”

09:20

Teodosie îl surpă pe Daniel, Satana îl surpă pe Dumnezeu, Simion îl trage de urechi pe Dumnezeu, Nicușor Dan îl pune pe Sfântu’ Ilie să dezlege Ecuația Șrodingher, Năstase deplânge poporanu’ pe pagina lui de feisbuc, după ce, postdecembristic, l-a belit pe bietul poporan împreună cu haita lui de pesederăi. Puric afurisește Spiritul Occidentalistic gudurându-se, […] The post Și noi cu cine votăm?! first appeared on Ziarul National.