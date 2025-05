Călin Georgescu: Nicușor Dan, „un băiețas dependent de sistem”

13:10

Urmează un interval cu vreme rece, ploi torențiale și vânt puternic – în mare parte din țară. Meteorologii anunță că, de joi dimineață începând și până sâmbătă la prânz, vremea va fi instabilă în mai multe zone din România. Vor fi intensificări ale vântului, ploi, iar de vineri temperaturile vor scădea cu mult sub cele […] The post COD GALBEN de vreme rea în jumătate din țară: Sunt anunțate ploi torențiale și vijelii – HARTĂ/Prognoza pentru București first appeared on Ziarul National.