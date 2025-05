Marius Şumudică anunţă o nouă plecare de la Rapid! Decizia este definitivă: „Au închis absolut tot”

19:00

Florinel Coman nu a reuşit să se impună la Cagliari şi are tot mai puţine şanse de a rămâne în Serie A şi din sezonul viitor. Asta în ciuda unui debut entuziasmant în echipa sardă. Tricolorul a marcat cu Parma un gol de senzaţie, apoi şi-a pierdut locul în formaţia pregătită de Davide Nicola. Florinel […]