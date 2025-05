Mario Camora şi-a decis viitorul! Anunţ clar după finala contra sibienilor: „Mai am o lună de contract”

11:00

Dan Şucu se pregăteşte pentru o vară aglomerată. Acţionarul cluburilor Rapid şi Genoa are multă treabă la cele două formaţii, iar situaţia băncilor tehnice este complicată la ambele echipe. Dacă Marius Şumudică a dat de înţeles că sunt şanse foarte mari să plece de la Rapid, la finalul sezonului, nici Patrick Vieira pare că nu […]