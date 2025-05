Horoscop 16 mai 2025 -Concentrarea tinde să se destrame uneori

19:30

Europa se află într-un moment istoric de cumpănă. În timp ce războiul din Ucraina continuă să sfâșie destine și granițe, Franța rupe tăcerea strategică și anunță deschis că este pregătită să desfășoare bombardiere nucleare în mai multe state europene. Sub pretextul protecției colective și al autonomiei strategice a UE, Parisul reactivează doctrina descurajării atomice. La […] The post Macron pune România pe harta nucleară. Suntem scut sau țintă? first appeared on Ziarul National.