Cheltuieli militare: Trump ordonă, Germania execută

Inter Milano și Paris Saint-Germain se pregătesc să își dispute trofeul Champions League într-un meci de gală pe Allianz Arena din Munchen, însă marea provocare pare să fie, deocamdată, alta: cum își pot asigura suporterii accesul la un bilet? Interesul pentru finala programată pe 31 mai a atins cote record, cu peste 120.000 de solicitări […]