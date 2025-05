Călin Georgescu a uitat unde s-a născut Iisus Hristos, deși are susține că are o relație apropiată cu El

02:10

Președintele francez Emmanuel Macron este bănuit că a încercat să ascundă sub masă un pliculeț conținând ceva ori ilegal, ori suspect, în timpul unei întâlniri cu premierul englez și cu cancelarul german. Video – aici. […] The post Macron, filmat în timp ce ascunde un pliculeț alb sub masă. S-ar putea spune că a șters praful de pe masă appeared first on IMPACT.ro.