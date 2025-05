Dan Nistor, gol de senzație în Dinamo – U Cluj! Și-a cerut scuze în fața fanilor, după reușită

10:50

Hansi Flick a cucerit titlul cu Barcelona, după victoria de pe terenul lui Espanyol, scor 2-0. Antrenorul german se află la primul sezon alături de formaţia catalană, pe care a preluat-o vara trecută, atunci când l-a înlocuit pe Xavi. Barcelona a avut parte de un sezon perfect pe plan intern, acolo unde a cucerit în […]