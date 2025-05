FCSB – Universitatea Craiova LIVE TEXT (20:00). Se „rupe” Arena Naţională la sărbătoarea de titlu

12:30

Max Verstappen a prefațat Marele Premiu al Regiunii Emilia – Romagna. Pilotul olandez a transmis că monopostul Red Bull a fost îmbunătățit pentru cursa de la Imola, care va fi duminică, de la ora 16:00, în direct pe AntenaStars și live în AntenaPLAY. Max Verstappen a subliniat că pe circuitul din Imola, depășirile sunt dificile, […] The post Max Verstappen, reacție fermă înainte de MP al Regiunii Emilia – Romagna: „Nu se va produce magia” appeared first on Antena Sport.