LIVE Alegeri prezidențiale 2025, turul decisiv: România își stabilește viitorul

Două substanțe active care se vând sub mai multe denumiri comerciale în UE și sunt utilizate împotriva căderii părului provoacă idei suicidare și disfuncții erectile, a concluzionat Agenția Europeană pentru Medicamente. Culmea este că ideile suicidare erau trecute pe prospect la efecte adverse, însă se pare că lucrurile s-au agravat, după ce sute de bărbați […]