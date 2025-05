Nicușor Dan, sunat de președintele Franței, Emmanuel Macron, după victoria în alegeri: „L-am asigurat că vom continua să fim parteneri de încredere”

15:10

Termenul „yo-yo” descrie fenomenul prin care o persoană slăbește rapid, apoi recâștigă greutatea pierdută (sau chiar mai mult), adesea într-un timp scurt. Acest ciclu de „slăbit-îngrășat” se repetă de la dietă la dietă și are efecte profunde – nu doar asupra siluetei, ci și asupra metabolismului, hormonilor și sănătății mintale. Cum afectează dietele drastice metabolismul? […] The post Efectul Yo-Yo: Ce Se Întâmplă cu Metabolismul După Dietele Repetate? first appeared on Ziarul National.