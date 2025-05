Respirația Box: Tehnica Simplă Care Te Poate Calma în 60 de Secunde

20:10

Încercând să spargă dominația Chinei în sectorul mineralelor critice, Donald Trump a semnat în aprilie un ordin executiv pentru accelerarea mineritului la mare adâncime în apele americane și internaționale. Măsura este menită să ajute companiile private să acceseze miliarde de tone de roci cunoscute sub denumirea de noduli polimetalici, care sunt bogate în minerale de […] The post Trump declanșează vânătoarea de resurse în adâncuri first appeared on Ziarul National.