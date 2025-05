Mihai Stoica, după ce Gigi Becali s-a suit pe maşină la sărbătoarea titlului: „A zis ca aşa ceva nu a văzut niciodată”

13:20

Jucătorul echipei Real Madrid, Vinicius Jr, a devenit marea ţintă pentru Arabia Saudită, care visează să-l aducă pe brazilian în liga lor pentru a face un salt definitiv în vizibilitatea internaţională. Cel mai recent, saudiţii au făcut o ofertă uriaşă de peste 250 de milioane de euro, o cifră care ar bate toate recordurile. Vinicius, […] The post Ofertă de peste 250 de milioane de euro pentru Vinicius! appeared first on Antena Sport.