Eliza Samara s-a accidentat şi a abandonat meciul din proba de simplu de la Campionatele Mondiale 2025

Fiul lui Cristiano Ronaldo a marcat primele lui goluri la naţionala Portugaliei. Cristiano Ronaldo Jr a punctat superb în amicalul cu Croaţia U15. Cristiano Jr, în vârstă de 14 ani, evoluează la formaţia de tineret a celor de la Al Nassr. El evoluează pe poziţia de mijlocaş stânga, având înălţimea de 1,82. Fiul lui Cristiano […] The post Fiul lui Cristiano Ronaldo a marcat primele goluri la naţionala Portugaliei. Reuşite superbe pentru Cristiano Jr appeared first on Antena Sport.