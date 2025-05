Canada – Finlanda LIVE VIDEO (21:20), la Campionatul Mondial de hochei. Germania – Cehia începe la 21:20

19:40

Marius Şumudică a reacţionat, după sărbătoarea de titlu a rivalei FCSB. Antrenorul de la Rapid a oferit declaraţii la o zi după ce formaţia roş-albastră a primit trofeul de campioană, la finalul duelului câştigat cu Universitatea Craiova, scor 1-0. Marius Şumudică s-a declarat surprins de modul în care au sărbătorit cei de la FCSB, în […] The post „Am crezut că sunt la nuntă”. Marius Şumudică, reacţie fermă după sărbătoarea de titlu a rivalei FCSB appeared first on Antena Sport.