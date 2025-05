Autobuzele liniei 223 vor opri și în noua stație „Splaiul Unirii 865”

00:30

Opera Comică pentru Copii prezintă School of Rock, mult-premiatul musical de succes al lui Andrew Lloyd Webber, pe 31 mai. Spectacolul este bazat pe comedia spumoasă cu același nume. Spectacolul îl urmărește pe Dewey Finn, un star rock ratat care, sub identitatea unui profesor suplinitor la o școală pregătitoare prestigioasă, transformă o clasă de elevi