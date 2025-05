Congres PSD în septembrie. Grindeanu: Nu mă preocupă dacă voi candida sau nu

09:50

Potrivit prognozei pe patru săptămâni emise de Administrația Națională de Meteorologie, până la sfârșitul lunii mai vom avea parte de temperaturi sub cele normale pentru această perioadă, mai ales în regiunile nordice. Excepție face sudul țării, unde valorile termice vor fi apropiate de media sezonieră. În ceea ce privește ploile, acestea vor fi în limitele … The post Final de mai cu frig și ploi. Cum va fi vremea până la mijlocul lui iunie appeared first on spotmedia.ro.