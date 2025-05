Brandul TRUSTA debutează la Computex 2025 + alte noutăți ADATA și XPG

20:40

Nu de puţine ori am primit întrebarea: De ce în Uniunea Europeană aceleaşi smartphone-uri vin cu baterii mai mici decât versiunile lor din China? Nu există un răspuns de genul da sau nu la această întrebare, cert este că Uniunea Europeană NU interzice nimic. Producătorii au libertatea de a aduce inclusiv variantele din China, singura […]